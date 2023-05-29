Amasya’da fabrika yangınında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

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AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde tarım aletleri üretimi yapan bir fabrikanın deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde tarım aletleri üretimi yapan bir fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yan taraftaki atölyelere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında fabrikanın deposunda ve atölyelerinde hasar oluştu.

Dumandan etkilenen 8 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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