Merzifon'da zincirleme trafik kazasında 4 araçta maddi hasar oluştu

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AMASYA (AA)- Amasya'nın Merzifon ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon- Samsun kara yolu Kayadüzü mevkisinde Yusuf T. idaresindeki 55 E 2708 plakalı kamyonet, Şükrü P'nin kullandığı 34 DOS 445 plakalı kamyonet, Nazım D. yönetimindeki 34 UK 4914 plakalı kamyonet ile Mustafa T. yönetimindeki 55 ABF 643 plakalı minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle kapanan yol, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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