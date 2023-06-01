Oryantiring U14 Türkiye Şampiyonası Amasya'da yapılacak

AMASYA (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu 9-11 Haziran tarihleri arasında U 14 Türkiye şampiyonasının Amasya'da yapılacağını bildirdi.

Çolakoğlu, Amasya'nın Taşova ilçesinde, Kaymakam Ahmet Gökcecik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk’ü ziyaret ederek, düzenlenecek şampiyona hakkında bilgi verdi.

Çolakoğlu, ziyaretler sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amasya’nın oryantiring sporu için çok uygun olduğunu söyledi.

Amasya'nın şampiyonaya için hazır olduğunu ifade eden Çolakoğlu, "Önümüzdeki 9-11 Haziran tarihleri arasında U 14 Türkiye Şampiyonasını, Taşova, Suluova ve Amasya merkez olmak üzere Amasya bölgesinde düzenleyeceğiz. Oryantiring bir doğa sporudur. Amasya da bu spor için çok uygun coğrafi özelliklere sahip çok değerli bir bölge. İlerleyen yıllarda bu yarışlarımızı sürekli hale getirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.





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