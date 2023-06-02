Amasya Valiliğinden LGS sınavı uyarısı

AMASYA (AA) - Amasya Valiliği tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında hafta sonu gerçekleştirilecek sınava ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, LGS sınavına girecek öğrencilere bütün kolaylıkların sağlanacağı belirtildi.

Bu kapsamda 3 Haziran Cumartesi saat 09.30 ile 4 Haziran Pazar günü saat 12.50 arasında merkez ve ilçelerde belediye mücavir alan sınırlarında ve köy yerleşkelerinde her türlü şantiye faaliyeti, müzik yayını, açık hava faaliyetleri gibi çalışma ve etkinliğin yapılamayacağı vurgulanan açıklamada, "Evlatlarımızın sınavlarını en iyi şekilde tamamlayabilmeleri için halkımızdan bu süreler içinde gürültüye mahal verecek tutum ve davranışlardan kaçınmalarını istirham ederiz." ifadesine yer verildi.





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