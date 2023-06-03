Amasya'da Yassıçal Çuha Dokuması sergilendi

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AMASYA (AA) - Amasya’da 250 yıllık kültürel mirası olan Yassıçal Çuha Dokuması, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergilendi.

Yavuz Selim Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, Yassıçal Çuha Dokuması kursunda üretilen ürünler sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, gazetecilere, Yassıçal Çuha Dokuması’nın yaklaşık 250 yıllık bir kültürel miras olduğunu söyledi.

Türkmen, halk eğitim merkezlerinin her yaştan vatandaşa açık olduğuna işaret ederek, "Amasya’mızın birbirinden önemli kültürel miraslarından biri olan Yassıçal Çuha Dokuması’nın göz kamaştıran güzelliğini bütün vatandaşlarımıza göstermek için buradayız. Amacımız vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenmeleri ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaları." dedi.

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