Amasya’da çıkan ev yangınında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde, bir evde mutfak tüpünün değişimi sırasında çıkan yangında, bir kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Aksungur köyünde Alaaddin B. mutfakta kullandığı ocağın tüpünü değiştirdiği sırada yangın çıktı.
Dumanları gören komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Bu sırada yangını kendi imkanlarıyla da söndürmeye çalışan Alaaddin B. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının ellerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.