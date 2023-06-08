Merzifon’da Köy Yaşam Merkezi’nin yıl sonu sergisi düzenlendi

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Sarıköy Köy Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Kursiyerlerin usta öğretici Elif Düzdemir'in öncülüğünde giyim, rölyef, filografi ve ahşap boyama kurslarında hazırladıkları el emeği, göz nuru ürünler beğeniye sunuldu.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının köylerde hayata geçirdiği Köy Yaşam Merkezleri’nin meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Kursiyerlerin işlerinin yanı sıra kurslara da düzenli katılım sağlayarak çok güzel eserler ortaya çıkardıklarını dile getiren Güldoğan, kursların açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ise, milli eğitim camiası olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını, eğitimin hem sosyalleşme hem geleceğe hazırlanma hem de topluma uyum sağlama açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı Kaymakam Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı ve diğer katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

Stantları gezen protokol üyeleri, ürünleri inceleyerek, emekleri için usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.

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