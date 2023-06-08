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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm

AA

Amasya'da KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 15 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne başvuran, Zekiye Çemrek, KKKA şüphesiyle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çemrek, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çemrek'in cenazesi, ilçeye bağlı Çitlibağlıca köyünde defnedildi.

Zekiye Çemrek'e yaklaşık 15 gün önce tarlada çalıştığı sırada kene tutunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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