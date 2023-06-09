Amasya'da seyir halindeki tırın dorsesinde yangın sonucu hasar oluştu

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'den Samsun'a giden Namık A. idaresindeki 55 JJ 287 plakalı tırın dorsesinden, Şeyhyeni köyü yakınlarında alev çıkmaya başladı.

Yangını fark ederek aracı yol kenarına çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Bu sırada sürücü, yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.

Yangın, bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken tırın dorsesinde hasar meydana geldi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.