Merzifon'da okullarda yıl sonu etkinlikleri düzenlendi

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Atatürk İlkokulu'nda yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından sergi ve depremzedeler yararına kermes düzenlendi.

Okul bahçesinde yıl boyunca öğrencilerin mesleki çalışmalarının yer aldığı sergi ile kermesin açılışı Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat tarafından yapıldı.

Sergiyi ve kermesi gezen Kaymakam Güldoğan ve beraberindekiler, öğrencilerden bilgi aldı.

Eğitim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilerle sohbet eden Güldoğan, öğretmenleri de özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Atatürk İlkokulu tarafından da yıl sonu etkinlikleri kapsamında kermes organize edildi.

Okul bahçesinde düzenlenen kermeste, öğretmenlerin ve velilerin katkılarıyla hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

Kermesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve davetliler gezdi.





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