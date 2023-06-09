Gümüşhacıköy'de Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu etkinliği

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AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik Müftülük bahçesinde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahi dinletisi, hadis okuma, semazen gösterisi ve çeşitli oyunların sergilendiği programda konuşan Kaymakam Ali Cemal Altınöz, çocukların devlet himayesinde Kur'an-ı Kerim öğrendiğini söyledi.

Kurslarda emeği geçenlere teşekkür eden Altınöz, "Rabb'im inşallah çocuklarımızı devlet himayesi altında dinimizi, dinimizin öğretilerini hayatlarında uygulayabilecekleri şekilde yetiştirmeyi bizlere nasip etsin. Kaymakamlığımız bünyesindeki müftülüğümüzle, müftülük çalışanlarımızla dinimizi, İslam'ı en güzel şekilde yavrularımıza gelecek nesillerimize aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İlçe Müftüsü Adem Verim de ahlaklı bir nesil yetiştirmenin ilk adımının 4-6 yaş Kur'an kursları olduğunu ifade etti.

Öğrencilere belgelerinin verilmesiyle son bulan etkinliğe kurum müdürleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.





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