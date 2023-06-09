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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da aracın motor bölümüne giren kedi mama verilerek çıkarıldı

AA

Amasya'da aracın motor bölümüne giren kedi mama verilerek çıkarıldı

AMASYA (AA) - Amasya'da park halindeki bir aracın motor bölümüne giren kedi, mama verilerek çıkarıldı.

Ziya Paşa Bulvarı'nda park halinde bulunan hafif ticari araçtan kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar hayvanı çıkarmak için uğraş verdi. Vatandaşlar çabalarken motor bölümüne kaçan kedi çıkarılamayınca aracın camına not bırakıldı.

Geçerken "Altında yavru kedi kalmış, uğraştık çıkaramadık, çalıştırırken dikkatli olun" yazılı notu görenler, aracın sahibine ulaşmaya çalıştı.

Sürücüye ulaşamayan vatandaşlar, aracın yanına mama bırakarak kedinin çıkmasını sağladı. Aracın altından çıkıp mamayı yiyen kedi, daha sonra uzaklaştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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