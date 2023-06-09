Amasya'da bıçak bileyicilerde Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

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AMASYA (AA) - Amasya'da bıçak bileyicileri Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai yapmaya başladı.

Kentteki bıçak satıcıları ve bileyicileri bayram öncesinde mesai yaparak, taleplere yetişmeye çalışıyor.

Amasya'da 40 yıldır bıçakçılık yapan Mustafa Sarıboğa, en yoğun mesaiyi Kurban Bayramı'nda yaşadıklarını söyledi.

Bileme ücretinin bıçakların boyutuna göre değiştiğini dile getiren Sarıboğa, "Kurban bıçakları, lokantadan gelen döner bıçakları, berber makaslarını en itinalı şekilde biliyoruz. Müşterilerimiz bizden her zaman memnun. Bir sonraki yıl da muhakkak tekrar getiriyorlar, memnun kaldıkları için." diye konuştu.





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