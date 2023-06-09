Oryantiring 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Amasya'da yapıldı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Ferhat ile Şirin 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Amasya'da gerçekleştirildi.

Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü çevresinde düzenlenen şampiyonayı takip eden Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona 25 ilden 49 kulüpten 720 sporcunun katıldığını söyledi.

Depremden etkilenen 11 ilin sporcuları için ayrı bir grup oluşturduklarını belirten Çolakoğlu, "Amacımız çocuklarımızın sağlığı, güvenliği ile huzur ve mutluluğudur. Bu etkinliğin düzenlenmesinde katkılarından dolayı Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, sporcular ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Özellikle ilk günlerde gelen öğrenci velilerimiz şimdi forma giyerek yarışmacı oluyor. Bu daha önemli, tam bir aile sporu olmanın vermiş olduğu özellik ve güzelliktir." ifadelerini kullandı.

Dereceye giren sporculara madalya ve belgelerinin verildiği turnuvayı Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk de takip etti.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.