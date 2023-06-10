Amasya'da çocuklar Halk Eğitimi Merkezinin açtığı kursla yüzme öğreniyor

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AMASYA (AA) - Amasya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kursta, 6-14 yaş arası 40 çocuk yüzme öğreniyor.

Amasya Kapalı Yüzme Havuzu'nda devam eden kursu ziyaret eden Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Özarslan, 2022 yılında açtıkları kursta 400 kişinin yüzme öğrendiğini söyledi.

Her yaştan vatandaşları kurslarına davet eden Özarslan, kursların ücretsiz olduğunu ifade etti.

Yüzme antrenörü Mehmet Can Alıcıkuş ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüyle ortaklaşa çalışma yaptıklarını dile getirerek, "O çalışma üzerinde devam ediyoruz. Yaklaşık 40 çocuğa eğitim veriyoruz. Çocuklarımız havuza gelip hem eğlenip hem de yüzmeyi öğreniyor." dedi.







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