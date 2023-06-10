Depremzede lise öğrencileri Amasya'daki kardeş okulun öğrencilerince misafir ediliyor

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AMASYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Kardeş Okul Projesi" kapsamında Kahramanmaraş'tan gelen 45 depremzede öğrenci, Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi öğrencilerince ağırlanıyor.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Bir elmanın iki yarısı" sloganıyla başlattığı çalışma çerçevesinde Kahramanmaraş Göksun Anadolu Lisesinden 1 yönetici, 3 öğretmen ve 45 depremzede öğrenci, Suluova'ya geldi.

Öğretmen ve öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, öğretmenler ve Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ilçe girişinde karşılandı.

İlçenin tarihi ve kültürel yerleri gezdirilen öğretmen ve öğrenciler, 3 gün ilçede misafir edilecek.

Davu, bütün depremzedelerin acılarını paylaştıklarını söyledi.

Projeyle kardeşlik bilincini oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Davu, "Öğrencilerimizi deprem bölgesinden kısa süre de olsa uzaklaştırmaya, psikolojik olarak rahatlamalarını sağlamaya, buradaki arkadaşlarıyla kaynaşmalarını sağlamaya ve onları eğlendirmeye çalışacağız. Göksun Anadolu Lisesi öğrencilerini buraya getirerek acılarını paylaştığımızı göstermek, unutmadığımızı ve onların her zaman yanlarında olduğumuzu göstermeye çalıştık." dedi.

Göksun Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ebubekir Aksoy da 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadıklarını vurgulayarak, "Bu felakette necip milletimiz Göksun ve Kahramanmaraş olmak üzere 11 kente her türlü yardım yaptı. Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi ise bunu biraz daha ileriye götürerek kucaklarını bize açtılar. Biz de bu davetle ensar muhacir kardeşliğinde buraya geldik." ifadesini kullandı.





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