Amasya'da apartmanın yağmur suyu borusuna giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'da apartmanın yağmur suyu borusuna giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı

AA

Amasya'da bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusuna giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Amasya'da apartmanın yağmur suyu borusuna giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı

AMASYA (AA) - Amasya'da bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusuna giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Hacılar Meydanı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir apartmanın dışında bulunan yağmur suyu tahliye borusuna giren yılanı çıkarmak için başarılı olamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Apartmana giden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılanı yakalayıp özel bir torbaya koydu.

Yılanı başka bir bölgeye götüren ekipler, torbadan çıkmak istemeyen yılanı uzun uğraşlar sonucu çıkartarak doğaya bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da iki duvar arasına sıkışan kedi yavrularını itfaiye kurtarıldı
YEREL HABERLER Amasya'da iki duvar arasına sıkışan kedi yavrularını ...
Depremzede lise öğrencileri Amasya'daki kardeş okulun öğrencilerince misafir ediliyor
YEREL HABERLER Depremzede lise öğrencileri Amasya'daki kardeş okulun ...
Amasya'da çocuklar Halk Eğitimi Merkezinin açtığı kursla yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER Amasya'da çocuklar Halk Eğitimi Merkezinin açtığı ...
Amasya'da ayağının sıkıştığı çatıda asılı kalan gelinciği itfaiyeciler kurtardı
YEREL HABERLER Amasya'da ayağının sıkıştığı çatıda asılı kalan ...
Amasya'da minikler Türkiye Çevre Haftası temalı defile düzenledi
YEREL HABERLER Amasya'da minikler Türkiye Çevre Haftası temalı ...
Oryantiring 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Amasya'da yapıldı
YEREL HABERLER Oryantiring 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, ...
Amasya'da bıçak bileyicilerde Kurban Bayramı yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Amasya'da bıçak bileyicilerde Kurban Bayramı ...
Amasya'da aracın motor bölümüne giren kedi mama verilerek çıkarıldı
YEREL HABERLER Amasya'da aracın motor bölümüne giren kedi mama ...
Gümüşhacıköy'de Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu etkinliği
YEREL HABERLER Gümüşhacıköy'de Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu ...
Merzifon'da okullarda yıl sonu etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Merzifon'da okullarda yıl sonu etkinlikleri ...
Amasya'da seyir halindeki tırın dorsesinde yangın sonucu hasar oluştu
YEREL HABERLER Amasya'da seyir halindeki tırın dorsesinde yangın ...
Amasya'da polis ekipleri çocuklara yüzme öğretiyor
YEREL HABERLER Amasya'da polis ekipleri çocuklara yüzme öğretiyor
Amasya'da KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm
YEREL HABERLER Amasya'da KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm
Merzifon’da Köy Yaşam Merkezi’nin yıl sonu sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER Merzifon’da Köy Yaşam Merkezi’nin yıl sonu sergisi ...
Amasya’da çıkan ev yangınında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Amasya’da çıkan ev yangınında yaralanan kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.