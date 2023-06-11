Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Salim E. idaresindeki 29 AH 003 plakalı hafif ticari araç, Kayadüzü köyü mevkisinde, takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.



Kazada sürücü ile araçtaki Mustafa İ, Ekrem G, Halil B, Ziya K, Gökhan K, Cemal Ş. ve Murat D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi ve Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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