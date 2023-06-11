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14 Yaş Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası Amasya'da sona erdi

AA

14 Yaş Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası Amasya'da sona erdi

AMASYA (AA) - Ferhat ile Şirin 14 Yaş Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Amasya'da tamamlandı.

Şampiyonaya 26 ilden 69 kulüp ve toplam 715 sporcu katıldı.

Şampiyon olan sporculara Şehzadeler Gezi Yolu'nda madalya ve kupaları Amasya Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu ve Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk tarafından verildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Çolakoğlu, güzel bir organizasyona yerel yönetimlerle imza attıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu çocuklarımız bizim ileride uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek sporcularımız olacaklar. Şimdiden onlara verdiğimiz emekler, çabalar, gayretler bu yönde, bu doğrultuda. Branş itibarıyla çok zevkli, eğlenceli bir branş. Çocuklarda karar verme yetisini geliştiren, üç boyutlu düşünebilme, özellikle zekayı geliştiren çok değerli bir spor dalı oryantiring. Aileyle birlikte yapılabileceği için tüm velilerimizi, çocuklarla birlikte bu branşımıza bekliyoruz."

K14A kategorisinde birinci olan Ceren Ceylan, "Amasya'yı çok sevdim. Zaten Oryantiring sporunu da seviyorum. Güzel geliyor bana iyi hissettiriyor." diye konuştu.

K14B kategorisinde birinci olan 13 yaşındaki Irmak Çetin, "Çok çalıştım, yaklaşık 4 yıldır yapıyorum bu sporu, bu üç günde de birinci oldum. O yüzden mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ödül töreninin ardından şampiyona sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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