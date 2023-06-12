Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

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AMASYA (AA) - Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin canlandırılması ve konvoyla başladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geldiğinde karşılandığı Cülüs Tepe mevkisinde temsili karşılama töreni yapıldı.

Daha sonra, Atatürk'ü karşılama heyetinin başında bulunan ve "Paşam bütün Amasya emrinizdedir." diyen Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi ile şehir merkezine doğru yürüyüş canlandırıldı.

Ardından Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, protokol üyeleri ve vatandaşların bulunduğu araçlarla Cülüs Tepe'den Yavuz Selim Meydanı'na kadar "Atatürk ve Bayrağa Saygı" konvoyu oluşturuldu.

Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün Amasya'ya gelişinde halka hitaben yaptığı konuşma okundu.

Vali Masatlı, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya teşrifi ve Cumhuriyetin doğum belgesi Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 104. yıl dönümü vesilesiyle festival düzenlediklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ettiklerini ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"22 Haziran 1919’da yayımlanan Amasya Tamimi'nde, vatanın bütünlüğünün, milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu vurgulanarak, milletin ahvalini ve davranışını göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için, her türlü etkiden ve denetimden uzak, milli bir kurulun varlığının çok gerekli olduğu belirtilmiş ve Sivas'ta bir kongrenin tez elden toplanması da kararlaştırılmıştır. Amasya Tamimi, aynı zamanda Kuva-yı Milliye hareketinin, yurt genelinde yayılmasını sağlayan çalışmaların başlangıcı ve milli egemenliğe dayalı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel belgesidir. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele hareketini halka mal ettiği yer Amasya, ulusal kurtuluşa, TBMM'nin kurulmasına ve Cumhuriyetin ilanına giden yolun başlangıç noktası da Amasya Tamimi'dir."

Programa, Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın yanı sıra AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek, Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Ören, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, il protokolü, siyasi partilerin yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Festival programı, 10 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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