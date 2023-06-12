Merzifon'da kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi

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AMASYA (AA) - Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Yakup Köy Yaşam Merkezi'nde açtığı kursta, yapılan ürünler sergilendi.

Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürülen eski okul binasında ev kadınlarına yönelik düzenlenen giyim kursunun yıl sonu sergisi açıldı.

Açılışta konuşan Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, emeği geçenlere teşekkür ederek, serginin hayırlı olmasını diledi.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeynel Sözen ise kursiyerlerin çok önemli üretimler gerçekleştirildiğini söyledi.

Merzifonlu kadınların el emeği, göz nuru eserlerini sergide beğeniye sunduğunu dile getiren Sözen,

“Köy Yaşam Merkezleri sayesinde vatandaşlarımız hayat boyu öğrenme şuuruyla eğitim ve kurslar alıyor. Kursiyerlerimiz bu sergide de gördüğümüz üzere ilmek ilmek işledikleri el emeği, göz nuru çalışmalarını sergilediler. Usta öğreticimize, kursiyerlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.









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