Merzifon'da arama kurtarma derneği kuruldu

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde kurulan Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma (BOZOK) Derneği faaliyetlerine başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan BOZOK Derneği, gönüllüler ve üyeler içinden oluşturulacak arama kurtarma ekipleriyle doğal afetlerde görev almayı hedefliyor.

Dernek Başkanı Derya Kontaş ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan’ı ziyaret etti.

Ziyaretinde Kaymakam Güldoğan'a çalışmaları hakkında bilgiler veren Kontaş, "Yakın zamanda ülkemizde deprem, sel, heyelan ve orman yangınları gibi birçok doğal afetler yaşandı. Afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarının ne kadar önemli olduğuna milletçe şahit olduk. Bu amaç doğrultusunda bizde derneğimizi kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Amacımız Merzifon’da ve bölgemizde yaşanacak doğal afetlerde insan ve ekipman gücünü hazır hale getirmektir." diye konuştu.

Donanımlı bir ekip olma yolunda ilerlediklerini aktaran Kontaş, şunları söyledi:

"İlerleyen dönemlerde dernek üyelerimize yönelik olarak arazide arama çalışmaları kapsamında kamplarımız olacak. Kamplarımızda arazide arama, arazide yön bulma, arazide harita okuma, arazide pusula kullanımı, beslenme, barınma, hayatı idame ettirme eğitimleri, arazi tatbikatları gibi eğitimlerimiz olacak. Afet olmadan da afete karşı insanların bilinçlendirilmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin olası bir afet karşısında hazırlıklı olması konusunda eğitimler vereceğiz. Özellikle gençlerimiz başta olmak üzere Merzifon’daki tüm gönüllüleri derneğimize bekliyoruz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Güldoğan ise Kontaş ve Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

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