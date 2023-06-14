Amasya'da 63 amatör spor kulübüne spor malzemesi yardımı yapıldı

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AMASYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amasya Valiliği iş birliğinde kentteki 63 amatör spor kulübüne 1,5 milyon lira tutarında spor malzemesi yardımında bulunuldu.

Bakanlığın 1 milyon 150 bin, Amasya Özel İdaresinin de 350 bin lira katkısıyla amatör spor kulüplerine 1220 şort ve tişört takımı, 1300 antrenman yeleği, 660 yağmurluk, futbol, basketbol, voleybol topu gibi malzeme dağıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerini çok önemsediklerini belirterek, "Amatör spor kulüplerini canlandırmak, çocukları ve gençleri spora yönlendirmek için bu yardımları önemsiyoruz. Dağıtımını yapacağımız bu malzemelerin, bu amaca katkı sağlamasını hedefliyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Bayram Çelik ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk'ün de katıldığı törende daha sonra 63 amatör spor kulübü yetkililerine spor malzemeleri teslim edildi.





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