Merzifon'da okul öncesi eğitim materyalleri sergilendi

AMASYA (AA) - Merzifon Ziya Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından tasarlanan eğitim materyalleri sergisi açıldı.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı 11. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde okul öncesi eğitim materyalleri üzerine çalışma yürüttü.

Okulda açılan sergide, çocukların bilişsel gelişimine hitap eden eğitici oyuncaklar, hikaye kartları, eğitim panoları, kostümler ve birbirinden farklı materyaller yer aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, serginin açılışında yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek, serginin hayırlı olmasını diledi.

Milli eğitim camiası olarak her zaman öğrencilere destek verdiklerini dile getiren Yozgat, "İlçemizdeki tüm okullarda çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda okul öncesi eğitimde çocukların gelişimlerini ve öğrenmelerini destekleyecek eğitim ortamları ve materyaller çok önemlidir. Değerli öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi eğitici ve öğretici bu güzel çalışmalarından dolayı kutluyorum." dedi.





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