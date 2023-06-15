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Kedi "Sütlaç" ve yavruları lisenin yeni üyeleri oldu

AA

Kedi "Sütlaç" ve yavruları lisenin yeni üyeleri oldu

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya'nın Suluova ilçesinde bir lisede öğrenci ve öğretmenler tarafından bakılan "Sütlaç" isimli kedi ile yedi yavrusu, okulun maskotu haline geldi.

Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi öğrencileri, yaklaşık 1 ay önce "Sütlaç'' adını verdikleri sahipsiz kedi ile yedi yavrusunu okulun bahçesinde beslemeye başladı.

"Pamuk", "Öksüz", "Leydi", "Manga", "Sarıkız", "Zeytin" ve "Kıvırcık" ismini verdikleri kedi yavruları ile annelerine sevgiyle bakan öğrenci ve öğretmenler, bina içinde kediler için yuva yaptı.

Zamanla öğrencilerle sınıflara girip çıkan, sıraların arasında dolaşan "Sütlaç" ve yavruları, okuldaki herkesin sevgisini kazandı.

Okul yöneticileri, kedi ve yavrularının aşılarını yaptırıp karnesini çıkartırken, öğrenciler de kedilerle daha fazla vakit geçirebilmek için okula erken geliyor.

Öğrenciler, yaz tatilinde de nöbetleşe olarak kedilere bakmayı sürdürecek.

Okulu ziyaret eden Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, AA muhabirine, anne kedi ve yavruların adeta lisenin yeni öğrencileri olduğunu söyledi.

Eğitim camiasının kocaman bir aile olduğuna işaret eden Davu, bu ailenin içinde sevimli dostları, öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler bulunduğunu belirtti.

Öğrencilerin aile olma duygusunda önemli yol katettiklerini dile getiren Davu, "Hayvanların da insanlar gibi duygularının bulunduğunu, sevgiye ve korunmaya muhtaç olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimiz de bu konuda çok hassas davrandı. Öğrenciler hayvan sevgisiyle büyürlerse öz güvenleri artacak, kendilerine saygılarının arttığını göreceğiz. Ayrıca öğrencilerin empati kurma yeteneği gelişecek ve vicdani duyguları daha da hassaslaşacak." ifadelerini kullandı.

- Öğrencilerin derslere motivasyonu arttı

Okul müdürü Adem Aslan da kedilerin okulda bakılmasının ardından öğrencilerin derslere motivasyonunun arttığını vurgulayarak "Bizim çocuklarımız, 'Merhamet etmeyene merhamet edilmez' düsturuyla kediler ve diğer canlıları hoş görüyor, yaratandan ötürü. Ben de bundan mutluluk duyuyorum, bu da bir hayat dersi." dedi

11. sınıf öğrencisi Mustafa Kemal Altun, kedilere insana yakışır şekilde baktıklarını belirterek "Okulumuza alıyoruz, bizimle derslere, sınıflara giriyor. Onlara yemek veriyoruz, bakıyoruz, oynuyoruz, tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Okulumuzun adeta öğrencisi oldular." diye konuştu.


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