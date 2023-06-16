Amasya'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

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AMASYA (AA) - Amasya'da araç satan veya almak isteyen 2 kişiyi, "sazan sarmalı" olarak nitelendirilen yöntemle dolandırdıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.



Amasya'da aracını satmak için bir internet sitesine ilan veren İbrahim P'nin bilgilerini kopyalayan şüpheliler, benzer görsellerle sahte satış ilanı oluşturdu.

Kendini satıcı gibi göstererek aracı satın almak isteyen Fahrettin Ç. ile görüşen zanlı, İbrahim P'ye de kendini alıcı olarak tanıttı.

Satıcı İbrahim P. ile alıcı Fahrettin Ç'yi ayrı ayrı arayarak noterde buluşturan zanlı, 608 bin liralık satış bedelinin kendi hesabına aktarılmasını sağladı.

Dolandırıldıklarını anlayan tarafların şikayetiyle harekete geçen polis, "sazan sarmalı" olarak nitelendirilen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen Sercan C, Kadir Sedat T. ve Şeyap Şah T'nin Mersin'de olduğunu belirledi.

Mersin'deki operasyonla yakalanan bu kişiler, gözaltına alınıp Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirildi.



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