Merzifon'da BİLSEM öğrencileri resim sergisi açtı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, yıl boyunca yaptıkları resimleri sergiledi.
BİLSEM öğrencileri, görsel sanatlar öğretmenlerinin katkılarıyla yıl boyunca farklı tekniklerle tuvale yansıttıkları eserlerle Gençlik Merkezi'nde sergi açtı.
Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat tarafından açılan resim sergisi, davetlilerin beğenisini kazandı.
Kaymakam Güldoğan, sanatın ve estetiğin hayatın her alanında önemli olduğunu dile getirerek, sergide eserleri sergilenen öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.