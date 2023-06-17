Amasya'da şimşekler geceyi aydınlattı

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AMASYA (AA) - Amasya'da yağmurla birlikte etkili olan şimşek ve yıldırım, gecenin karanlığını aydınlattı.

Gece saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte görülen şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlatırken güzel görüntü oluşturdu.

O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sağanağın kentte önümüzdeki günlerde de aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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