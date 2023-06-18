Amasya'da hasta almaya giden ambulans çamura saplandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşa ulaşmaya çalışan ve aşırı yağışlardan dolayı yolda çamura saplanan ambulans köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sofualan köyünde gece saatlerinde bir vatandaşın rahatsızlandığı ihbarı üzerine, sağlık ekipleri ambulansla köye hareket etti. Hastaya ulaşmaya çalışan ambulans, Gökpınar köyü mevkisinde aşırı yağışlardan dolayı yolda çamura saplandı.

Durumun İlçe Özel İdare ekiplerine bildirilmesi sonucu ekipler iş makineleri ile bölgeye hareket etti. Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin ve köylülere de haber verildi.

Köylüler traktör yardımı ile ambulansı saplandığı çamurdan çıkardı. Ambulans ulaştığı hastayı Taşova Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.