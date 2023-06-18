Amasya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yaşar B. B.'nin kullandığı 19 ABT 249 plakalı otomobil, Amasya Çevre Yolu'nun Şeyhcui mevkisinde, Şenol T. idaresindeki 60 ACJ 293 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak, bariyerlere çarpıp durabildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.