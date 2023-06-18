Amasya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA

Amasya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yaşar B. B.'nin kullandığı 19 ABT 249 plakalı otomobil, Amasya Çevre Yolu'nun Şeyhcui mevkisinde, Şenol T. idaresindeki 60 ACJ 293 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak, bariyerlere çarpıp durabildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da hasta almaya giden ambulans çamura saplandı
YEREL HABERLER Amasya'da hasta almaya giden ambulans çamura saplandı ...
Valinin 'Babalar Günü'nde ziyaret ettiği şehidin babası: Neden benim evladım, diye asla düşünmedim
YEREL HABERLER Valinin 'Babalar Günü'nde ziyaret ettiği şehidin ...
Amasya'da Gümüşhacıköy- Hamamözü karayolu yağış nedeniyle ulaşıma kapandı (2)
YEREL HABERLER Amasya'da Gümüşhacıköy- Hamamözü karayolu yağış ...
Amasya'da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Amasya'da şimşekler geceyi aydınlattı
Amasya'da Gümüşhacıköy- Hamamözü karayolu yağış nedeniyle ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Amasya'da Gümüşhacıköy- Hamamözü karayolu yağış ...
GÜNCELLEME - Amasya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Amasya'da sağanak hayatı olumsuz ...
Amasya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Amasya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Amasya'da restorasyonu tamamlanan Yazma Eserler Kütüphanesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Amasya'da restorasyonu tamamlanan Yazma Eserler ...
Kiraz üretiminde 3'üncü sırada yer alan Amasya'da kiraz teşvik yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Kiraz üretiminde 3'üncü sırada yer alan Amasya'da ...
Gümüşhacıköy'de polis, telefon dolandırıcılığına karşı uyardı
YEREL HABERLER Gümüşhacıköy'de polis, telefon dolandırıcılığına ...
Amasya'da, babası ve amcasıyla aynı okulda sınava girdi
YEREL HABERLER Amasya'da, babası ve amcasıyla aynı okulda sınava ...
Amasya'da YKS adayı sınava babası ve amcasıyla girdi
YEREL HABERLER Amasya'da YKS adayı sınava babası ve amcasıyla girdi
Amasya'da 'sazan sarmalı' yöntemi ile dolandırıcılığa 1 tutuklama
YEREL HABERLER Amasya'da 'sazan sarmalı' yöntemi ile dolandırıcılığa ...
Amasya'da lise öğrencilerinden ücretsiz "Giyim Market" hizmeti
YEREL HABERLER Amasya'da lise öğrencilerinden ücretsiz "Giyim ...
Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Rıza Yıldırım oldu
YEREL HABERLER Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Rıza Yıldırım ...
Merzifon'da BİLSEM öğrencileri resim sergisi açtı
YEREL HABERLER Merzifon'da BİLSEM öğrencileri resim sergisi açtı
Amasya'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Amasya'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık ...
Amasya'da düzenlenen karakucak güreşlerinde Rıza Yıldırım başpehlivan oldu
YEREL HABERLER Amasya'da düzenlenen karakucak güreşlerinde Rıza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.