Amasya’da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinden 99 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Camisi önünde düzenlenen uğurlama programına Belediye Başkanı Alp Kargı, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Müftüsü Sebahattin Kesti ile hacı adayları, aileleri ve yakınları katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan programda ilahi ve dualar okundu.

İlçe Müftüsü Kesti, burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarının kutsal topraklarda hac vazifesini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Hac ibadetinin, insanın hayatında yaşayabileceği en önemli deneyimlerden biri olduğuna dikkati çeken Kesti, hacı adaylarının sağlıkla ve huzurla kutsal topraklara gidip dönmelerini diledi.

Gümüşhacıköy ilçesinde de hacı adayları için İlçe Müftülüğünce Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Arif Aydınlı, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Merzifon'dan 72, Gümüşhacıköy'den 27 hacı adayı, aileleri ve sevdikleriyle vedalaştıktan sonra yola çıktı.

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