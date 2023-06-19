Merzifon'da mahalle güvenliği toplantısı yapıldı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, mahalle güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Hacıbalı Mahallesi Muhtarlığında düzenlenen toplantıda, ilçedeki asayiş ve güvenlik konuları ele alındı.

Kaymakam Güldoğan, vatandaşların can ve mal güvenliğini, huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Güvenlik toplantısının her ay düzenli olarak bir mahallede yapıldığını anımsatan Güldoğan, "Mahalle muhtarı, azaları ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Toplantımızda, mahalle sakinlerinin ilettiği talepler hakkında kurum müdürleri tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Sorunların çözümü ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Mahallelerimizin, ilçemizin güvenliği için koordinasyona önem veriyor, buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, daire müdürleri, Hacıbalı Mahallesi Muhtarı Erkan Aktaş ile mahalle sakinleri katıldı.

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