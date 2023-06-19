Amasya'da sağanak etkili oldu

AMASYA (AA) - Amasya'da sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, cadde ve köprü altları suyla doldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Amasya'ya beklenen kuvvetli yağış öğle saatlerinde düştü.
Kuvvetli yağışın ardından bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.
Kent genelinde derelerin debileri yükseldi, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.
Yağışın etkisini aralıklarla gösterdiği kentte belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.