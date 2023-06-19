Amasya'da sağanak su baskınlarına neden oldu

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AMASYA (AA) - Amasya'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde, ev, ahır ve tarım arazilerini su bastı.

Kentte devam eden sağanak nedeniyle merkeze bağlı Tatar köyünde sel ve heyelan meydana geldi.

Bazı ev ve ahırları su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

Amasya Özel İdare Müdürlüğü ve Devlet Su İşlerine ait iş makineleri tarafından hasar gören yollarda ve köprülerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

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