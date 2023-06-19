AMASYA (AA) - Amasya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Serkan C'nin kullandığı 34 ZC 8114 plakalı yolcu otobüsü, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, İbrahim T. yönetimindeki 36 AAK 414 plakalı tırla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yolculardan Meral Duran, çok korktuklarını anlatarak, “Yani bir anda nasıl olduğunu ben de anlayamadım zaten. Bir sarsıntıyla, korku halinde panikle ne yapacağımızı şaşırdık. Biz Erzincan’dan geliyorduk, İstanbul'a dönecektik, Bir anda yolda karşımıza tır çıktı.” dedi.









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