Amasya’da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Süleyman T. idaresindeki 34 AFR 055 plakalı otomobil, Merzifon- Çorum kara yolunun 25. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Yeşim T, Esmanur T. ve Mehmet T. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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