Amasya'da iş yeri açılışında yüksekten düşen kadın yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'da bir iş yerinde yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen kadın yaralandı.

Sofular Mahallesi'nde kooperatif binasının açılışı sırasında Nurhan Hümeyra Kop (76), dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.

İlk müdahaleyi açılışa katılan doktor Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik'in yaptığı Kop, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kop'un kolunda ve kaburgasında kırık olduğu öğrenildi.

Açılışa katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yaşlı kadına şifa dileyerek, "Bazen bizim öngöremediğimiz kazalar olabilir. İnşallah en kısa sürede bizim yanımıza dönecektir." dedi.





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