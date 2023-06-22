Amasyalı kadın, "Evlatlarım" dediği onlarca kediye bakıyor

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AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Suna Ünal, evinin bahçesinde yaklaşık 40 kedinin bakımını üstleniyor.



Yeni Mahalle'de eşi ve kızıyla müstakil bir evde yaşayan 3 çocuk annesi Suna Ünal'ın bir kızı, 4 yıl önce İstanbul'da üniversite öğrenimi sırasında bulduğu sahipsiz ve hasta bir kedinin bakımını üstlendi.

Kızının Merzifon'a gelirken de bırakmadığı kediyi sahiplenen Ünal, bu kedinin yanı sıra çevresindeki kedilere de sahip çıkmaya başladı.

Gün geçtikçe bahçesinde baktığı kedilerin sayısı artan Ünal, zamanının büyük bölümünü, "evlatlarım" dediği kedilerin bakım ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek için harcıyor.

Suna Ünal, AA muhabirine, daha önce hayvanlara fazla ilgi duymadığını ancak 4 yıl önce hayatında çok ciddi değişiklikler olduğunu söyledi.

Bir kedinin bakımını üstlendikten sonra hem evinde hem de dışarıda baktığı kedi sayısının arttığını belirten Ünal, "3 kızım var. Küçük kızım İstanbul'da, kapıda küçük bir hasta kedi görmüş ve eve almış. Merzifon'a gelirken getirdi. Getirmeden önce karşı çıktık ama kediye bağlandığı için getirdi. Zaman geçtikçe biz de bağlandık. Kendi evladımız gibi sevdik." dedi.

Kızının kediyi daha sonra İstanbul'a götüremeyince yanlarında bıraktığını anlatan Ünal, "Sonra 7 yavrusu oldu. O kedilerin sesiyle bahçemize kediler gelmeye başladı. Bir kediyle başladık, çoğala çoğala yaklaşık 40 kedimiz oldu. Onlara bakıyoruz, hiç yorulmuyoruz. Kedilerimiz için her türlü fedakarlığı yapıyoruz." diye konuştu.

- "Sahipsiz kedileri hayata bağlamaya çalışıyoruz"

Yaşamını kedilerine göre ayarladığını, onları zamanla hayatına adapte ettiğini dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Onlar bizim can dostlarımız. Hayatı onlarla birlikte paylaşıyoruz. Çünkü onları da Allah yarattı. Bütün canlılarla ortağız. Çevrede, 'Neden bu kadar uğraşıyorsun?' diyenler var ama ben aldırış etmiyorum. Hayvanseverlerden güç alıyorum. Sokakta bulduğumuz sahipsiz kedileri hayata bağlamaya çalışıyoruz. Yavru kedileri annelerinden koparınca yaşayamıyor. O yalnızlıklarını biz doldurmaya çalışıyoruz. Onlara anne şefkati gösteriyorum. Onlar olmadan hayatın tadı olmaz gibi geliyor."

Ünal, insanlar kadar sokak hayvanlarının da yaşamaya hakkı olduğunu vurgulayarak, "Bir bebek dünyaya geldiğinde sevip merhamet ederiz. Aynı duygular kediler için de geçerli. Kedileri rahat ettirmek için kış aylarında evler hazırlıyoruz. Canlıları herkes sevsin. Kapılarının önlerine su, mama koysunlar. Masrafları çok ama bakmamız lazım. Herkese tavsiyemiz, onlara acısın, merhamet etsinler. Artan yemekleri çöpe atmasınlar, kapı önlerine koysunlar." ifadelerini kullandı.

Ünal, her ay kediler için 20 kilograma yakın hazır mama aldığını, ayrıca onlar için yemek de yaptığını sözlerine ekledi.

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