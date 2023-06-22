Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

OSB’deki toplantıya Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda, OSB'nin son durumu, genişleme sahası, atık su arıtma tesisi yapımı, istihdam konuları ve yeni yatırım talepleri görüşüldü.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, Merzifon'da üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Merzifon OSB'nin her geçen gün geliştiğine işaret eden Masatlı, "Sanayicilerimiz üretimlerini aralıksız sürdürüyor. Türkiye'nin daha çok büyümesi, daha çok gelişmesi, daha çok üretmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Merzifon OSB, bölgemizin en önemli iş sahalarından biri. Genişleme çalışmaları ve atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla OSB'mizin Amasya ekonomisine katkısı daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda sanayicilerin sorun ve talepleri de dinlendi.

Vali Masatlı, toplantının ardından OSB'de faaliyet gösteren bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.





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