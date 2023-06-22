Gümüşhacıköy'de kurban bağış standı açıldı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle başlatılan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında kurban bağış stantları açıldı.

Köprülü Mehmet Camisi bahçesine kurulan kurban bağış standında müftülük ve vakıf görevlileri, vatandaşlara kampanya hakkında bilgi vererek bağış topluyor.

Stantları ziyaret eden İlçe Müftüsü Adem Verim, AA muhabirine, kurban kesim programı kapsamında bu yıl Türkiye'nin yanı sıra 145 ülkede, 436 bölgede vekaleten kurban kesimi yapılacağını söyledi.

Verim, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Vatandaşları vekaleten kurban bağışında bulunmaya davet eden Verim, "Yapılan bağışlar ile hem ülke içinde hem de yurt dışında mazlum ve mağdurlara yardım eli ulaştırılmakta. Kampanyamıza katılan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Gücü yeten hayırsever kardeşlerimizi Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle başlatılan kampanyaya katılmaya davet ediyorum." ifadeleri kullandı.





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