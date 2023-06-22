"Diriliş ve Derlenişin (Baş) Kenti Amasya" konferansı düzenlendi

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AMASYA (AA) - Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında "Diriliş ve Derlenişin (Baş) Kenti Amasya" konferansı gerçekleştirildi.



Amasya Valiliği organizasyonuyla Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Taşdemir, sunum yaptı.



Osmanlı Devleti'nin son 150 yılında pek çok savaş kaybettiğini fakat hiçbirinde İstanbul'un yenilgiyi bu kadar acı biçimde yaşamadığını belirten Taşdemir, "1. Dünya Savaşı sonucunda müttefik devletler, koruma bahanesiyle İstanbul'u adeta işgal etmişlerdir. Azınlıklarla işgalcilerin yarattığı cehennemde yaşayan Türkler de ikiye ayrılmıştı. İşgalciye biat etmekten başka bir yol yordam düşünemeyenler ve bir yol yordam arayanlar. Ülkeyi işgal eden emperyalistlerin karşısında önce halkın, toplumun, milletin siyasal iradesini örgütleyecek harekete ihtiyaç vardı." dedi.



Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı andan itibaren topyekun mücadeleyi başaracak milli bir ordunun kurulması için öncelikle komuta kademesini örgütlediğini anlatan Taşdemir, "Milli Mücadele'nin adımlarını sağlam temellere oturtmuştur. Emperyalizme, onlarla iş birliği içinde bulunan Osmanlı yönetimine başkaldırının ilanı Amasya'da olmuştur. Amasya toplantısı ve genelgesi, Türk ulusal hareketinin başlangıcı ve en önemli evrelerinden biridir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizde vatan uğrunda canlarını ve mallarını ortaya koymuş bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." diye konuştu.



Konferansın ardından Teknik Bilimler MYO Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı öğretim görevlilerinden Tuğba Caner Sönmez, Melike Ciloşoğlu, Ayçin Taşoluk ile öğrencilerden Rabia Çalışkan, Rozalin İlhan ve Hanife Uçarı'nın hazırladığı "Geçmişin Mirasından Geleceğin İnşasına Türk Kadını" sergisi açıldı.

Konferans ve sergiye Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile eşi Esra Masatlı, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ile eşi Seyhan Elmacı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Apaydın, Prof. Dr. Ayşe Şahin Yağlıoğlu, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Aytuğ Mermer Üzümlü, Genel Sekreter Duran Çuhadar, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Fatih Çankaya ile davetliler katıldı.



Program sonunda Taşdemir, Sönmez, Ciloşoğlu, Taşoluk, Çalışkan, İlhan ve Uçarı'ya katkılarından dolayı çiçek ve sertifika verildi.





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