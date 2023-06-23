Merzifon'da muhtarlar toplantısı yapıldı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde mahalle ve köy muhtarları toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, anız yakmanın zararları ve çevreye etkilerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, ihtiyaç ve talepleri öğrenmek amacıyla her ay düzenledikleri toplantılarda muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Muhtarların köy ve mahallelerinde devleti temsilen görev yaptıklarına işaret eden Güldoğan, "Devletin temsilcileri olarak halkımıza en iyi hizmeti vermek ve sorunlara en kısa sürede çözüm üretmek için çaba sarf ediyoruz. Temel amacımız, muhtarlarımızı yerinde dinleyerek vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak ve memnuniyetlerini en üst düzeye çıkartmaktır." diye konuştu.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

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