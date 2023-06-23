Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mükremin Aktaş yönetimindeki 05 KC 655 plakalı otomobil, Derbentobruğu köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Naci ve Mehmet Ceylan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy ve Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ndeki yaralılardan Naci Ceylan, kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.





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