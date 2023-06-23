Taşova Kaymakamı Gökcecik heyelan olan köyde incelemede bulundu

AMASYA(AA) - Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, geçen hafta heyelan meydana gelen Gökpınar köyünde inceleme gerçekleştirdi.

Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Gökcecik, yöre halkının mağdur olmaması için gerekli önlem ve çalışmaların yapıldığını söyledi.

Aşırı yağışların hayatı olumsuz etkilediğine işaret eden Gökcecik, "Ülkemiz ve ilçemiz genelinde etkili olan yağışlar bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Son yılların en çok yağışın olduğu dönemi yaşıyoruz, bu yağışlara bağlı olarak bazı köylerimizde ufak tefek maddi hasarlar oluşmuş ve derelerden gelen küçük çaplı sellerden köy yollarımız olumsuz etkilenmiştir. Geçen hafta Gökpınar köyümüzde ufak çaplı bir heyelan meydana gelmiştir. Ekiplerimiz heyelan olan bölgeye ulaşarak gerekli çalışmaları yapmıştır." dedi.

Kaymakam Gökcecik'e ziyaretinde Özel İdare Şefi Vedat Vapal eşlik etti.



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