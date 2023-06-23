Amasya'da ormancılar yaklaşık 100 kilogram trüf mantarı topladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan yaklaşık 100 kilogram trüf mantarı toplandı.



Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünce ormanlarda bulunan zenginliklerin ortaya çıkarılması amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Ormanlarda yapılan çalışmada, trüf mantar türlerinin doğal olarak yetiştiği alanların koordinatları ve alan bilgilerini kayıt altına alındığı aktarılan açıklamada, sorumluluk bölgesi olan Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat illerinde personelin yaklaşık 100 kilogram trüf mantarı toplayarak mantar sektöründeki şirketlere sattığı ifade edildi.

Açıklamada, yıl sonuna kadar gastronomi alanında "kralların yiyeceği" olarak bilinen trüf mantarının 1 tona yakın toplanmasının hedeflendiği kaydedildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.