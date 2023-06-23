Merzifon'dan kısa kısa

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AMASYA (AA)- Amasya'nın Merzifon ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki madde ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili kurumlar tarafından yapılmış iş ve işlemler ile yapılması planlanan konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Güldoğan, bağımlılıkla mücadelenin büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu konuda en üst düzeyde tedbir aldığını belirtti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin sunum yaptığı toplantı, istişarelerin ardından sona erdi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ve daire müdürleri katıldı.

- Güldoğan'dan köy ziyaretleri

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, köy ziyaretlerine devam ediyor. İlçeye bağlı Derealan köyünü ziyaret eden Güldoğan, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettikleri dile getiren Güldoğan, "Köylerimizi gezerek muhtarlarımızla köylerin sorunlarını yerinde görüyoruz. Amacımız köylerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, sorunların çözümlerini bulmak." dedi.

Kaymakam Güldoğan'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık eşlik etti.





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