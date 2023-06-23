Amasya'da 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

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AMASYA (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğünce 1000 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Gümüşhane Keklik Üretim Merkezinden kente getirilen kınalı keklikler, ekipler tarafından iki farklı noktada doğaya bırakıldı.

Yürütülen çalışmayla, ekolojik sistemde önemli yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

Kekliklerin, yetişkinlik döneminde böcekle beslendikleri için Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan keneyle mücadelede de fayda sağladığı belirtiliyor.





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