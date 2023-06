Amasya Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Timi göreve hazırlanıyor

AMASYA (AA) - Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde kurulan Su Altı Arama Kurtarma Timi, bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı görev almak üzere eğitimlerine devam ediyor.

İtfaiye ekibi yangın, kaza ve afetlere karşı mücadele ederken, oluşturulan Su Altı Arama Kurtarma Timi de sularda meydana gelen olaylarda görev alacak.

Çevre il ve ilçelerde bulunan gölet ve göllerde uygulamalı olarak eğitim yapan 7 kişilik ekip baraj, göl ve diğer su kaynaklarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, gazetecilere, timin 12 ay boyunca göreve hazır olmak için eğitim ve tatbikat faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Su altında yaşanabilecek her türlü olaya müdahale edebildiklerini kaydeden Çelik, "Dünyada iklim krizi yaşadığı malum, bundan dolayı her an yeni bir afet ile yüz yüze kalabiliyoruz. Kurtarma operasyonlarına katıldıkça yaptığımız işin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Acil bir durum söz konusu olduğunda hiç düşünmeden acil eylem planımızı devreye sokup afet bölgesine doğru harekete geçiyoruz." dedi.





