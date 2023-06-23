Gümüşhacıköy'de Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesi yollarda denetim sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri, İstanbul -Samsun kara yolu ve şehir içi yollarında bayram öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini artırdı.

Ekipler, bayram öncesi, bayram günleri ve sonrasını kapsayacak şekilde bir dizi tedbir aldı.

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar, dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Vatandaşların bayram tatilini güvenli geçirmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, "Gümüşhacıköy'de vatandaşlarımızın bayram tatilini huzur ve güvenli geçirmesi amacıyla, Emniyet Müdürlüğü olarak güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." dedi.



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