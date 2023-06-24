Gümüşhacıköy'de ekmek fiyatı 5 lira oldu

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ekmeğin fiyatına zam yapıldı.

Gümüşhacıköy Leblebiciler, Kahveciler, Emekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan ıZafer Solak, 210 gram ekmeğin fiyatının 4 liradan 5 liraya yükseltildiğini söyledi.

Ekmeğin zamlı fiyattan satışına bugün başlandı.





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